У Придністров'ї оголосили військові збори для чоловіків

Про це заявило так зване міністерство оборони невизнаної республіки.

У зборах братимуть участь чоловіки до 55 років, які можуть проходити військову службу. Заявляється, що участь може взяти кожен охочий, після проходження медогляду.

Також зазначається, що учасників забезпечуватимуть продовольством та виділять місця для проживання. За проходження зборів окупаційна влада обіцяє грошову винагороду.