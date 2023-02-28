У Придністров'ї оголосили військові збори для чоловіків
В окупованому Придністров'ї оголосили про проведення тримісячних військових зборів для чоловіків, які розпочнуться 1 березня
Про це заявило так зване міністерство оборони невизнаної республіки.
У зборах братимуть участь чоловіки до 55 років, які можуть проходити військову службу. Заявляється, що участь може взяти кожен охочий, після проходження медогляду.
Також зазначається, що учасників забезпечуватимуть продовольством та виділять місця для проживання. За проходження зборів окупаційна влада обіцяє грошову винагороду.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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