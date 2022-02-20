У прикордонних з Україною трьох областях РФ впроваджено режим надзвичайного стану

Відповідні рішеня прийнято обласними органами влади. Інформацію підтвердили російському Інтерфаксу в МНС РФ, передає Еспресо.TV.



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Офіційна причина - нібито наплив біженців з ОРДЛО.



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Разом з тим, у соцмережах місцеві жителі висловлюють занепокоєння, що подібне також може бути предвісником майбутнього імовірного російсського збройного вторгнення в Україну, адже саме у цих областях розміщено ударні батальйонно-тактичні групи (БТГ) російських збройних сил.

Довідка



В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".



При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.



Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.



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