У прикордонних з Україною трьох областях РФ впроваджено режим надзвичайного стану
Станом на вечір 20 лютого 2022 року Ростовська, Воронезька та Курська області Росії, кожна з яких розташована на кордоні з Україною, оголосили про перехід в режим надзвичайного стану
Відповідні рішеня прийнято обласними органами влади. Інформацію підтвердили російському Інтерфаксу в МНС РФ, передає Еспресо.TV.
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Офіційна причина - нібито наплив біженців з ОРДЛО.
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Разом з тим, у соцмережах місцеві жителі висловлюють занепокоєння, що подібне також може бути предвісником майбутнього імовірного російсського збройного вторгнення в Україну, адже саме у цих областях розміщено ударні батальйонно-тактичні групи (БТГ) російських збройних сил.
Довідка
В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".
При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.
Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.
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