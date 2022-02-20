Російські командири вже готуються до безпосереднього вторгнення в Україну, - CBS

Про це у неділю, 20 лютого 2022 року, повідомляє CBS News з посиланням на свого військового кореспондента Девіда Мартіна, передає Еспресо.TV.



Як наголошується, російські командири на місцях поблизу кордону з Україною "розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своїх ділянках поля бою".



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"Розвідка вказує, що "вони роблять все, що робили б американські командири, як тільки отримають наказ продовжити (підготовку до вторгнення - ред.)", - сказав Мартін.



Довідка



В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".



При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.



Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.





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