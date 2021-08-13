У "ПриватБанку" скорочення: закриють сотні відділень і звільнять тисячі працівників
До 2024 року "ПриватБанк" планує зменшити число відділень до 1250, а кількість працівників - приблизно до 15,5 тис. осіб
Про це йдеться в оновленій стратегії "Приватбанку" до 2024 року, пише сайт "Мінфін".
Стратегія, яку днями затвердив Кабмін, передбачає поділ "Приватбанку" на "хороший" і "поганий" із подальшою приватизацією "хорошого банку".
"Цільова модель "хорошого банку" зі штатом близько 15000 співробітників і 1250 відділеннями: цільової розмір операційних витрат - 8,3 млрд грн в порівнянні з 11,4 млрд грн на сьогоднішній день", - йдеться у документі.
Зазначається, що станом на 1 липня 2021 року банк мав 1574 відділення. Штат працівників на кінець 2020 року становив 21,6 тисячі.
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