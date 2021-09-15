У проєкті висадки на Місяць NASA одночасно включено компанії Маска та Безоса
Американське космічне агентство NASA обрало п'ять компаній для розробки концепцій посадкових модулів для освоєння Місяця
Про це у своєму блозі написав глава NASA Білл Нельсон, передає Укрінформ.
Зазначається, що цими п'ятьма компаніями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman і SpaceX.
"Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць", - повідомив Нельсон.
Запровадження цих послуг, які передбачають перевезення екіпажу в посадковому модулі від космічної станції на орбіті до поверхні Місяця й назад, планується розпочати в кінці 2020-х років.
За словами Нельсона, США запустили проєкт "Артеміда", покликаний "повернути астронавтів на Місяць". Астронавти сміливо досліджуватимуть місячну поверхню, починаючи з Південного полюса Місяця, написав він.
Відомо, що нині завершуються роботи з інтеграції системи запуску ракети та космічного корабля "Оріон" для льотних випробувань "Артеміди I".
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