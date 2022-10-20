У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного
В Києві, у Протасовому Яру, висадили алею в пам'ять про столичного активіста та захисника України Романа Ратушного
Про це повідомляє Київська міська рада.
Всього було висаджено 37 дубів, ялин і беріз.
Разом з комунальниками та мешканцями району висаджували дерева генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король і начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.
Король відзначив, що Ратушний боровся за екологічне сьогодення та майбутнє столиці, спочатку як активіст, а після повномасштабного вторгнення - як військовий. Він також додав, що алея стане символом мужності та незламності кожного, хто боронить нашу країну від окупантів.
"Кожен з нас повинен пам'ятати усіх, хто віддав життя за вільне майбутнє України. Одним з таких був Роман Ратушний. Він боровся за екологічне сьогодення й майбутнє Києва, очолював Громадську організацію «Захистимо Протасів Яр», а з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. На знак пам'яті про Романа Ратушного, – громадського діяча та захисника України, недалеко від муралу, названого на його честь, висадили дуби, ялини та берези", сказав Олексій Король.
Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, з перших днів повномасштабної російсько-української війни зі зброєю в руках боронив Київ, а згодом воював на Сумщині та під Ізюмом, де загинув обороняючи Україну.
- 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув під Ізюмом.
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