У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного

Про це повідомляє Київська міська рада.

Всього було висаджено 37 дубів, ялин і беріз.

Разом з комунальниками та мешканцями району висаджували дерева генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король і начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Король відзначив, що Ратушний боровся за екологічне сьогодення та майбутнє столиці, спочатку як активіст, а після повномасштабного вторгнення - як військовий. Він також додав, що алея стане символом мужності та незламності кожного, хто боронить нашу країну від окупантів.

"Кожен з нас повинен пам'ятати усіх, хто віддав життя за вільне майбутнє України. Одним з таких був Роман Ратушний. Він боровся за екологічне сьогодення й майбутнє Києва, очолював Громадську організацію «Захистимо Протасів Яр», а з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. На знак пам'яті про Романа Ратушного, – громадського діяча та захисника України, недалеко від муралу, названого на його честь, висадили дуби, ялини та берези", сказав Олексій Король.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, з перших днів повномасштабної російсько-української війни зі зброєю в руках боронив Київ, а згодом воював на Сумщині та під Ізюмом, де загинув обороняючи Україну.

9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув під Ізюмом.

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