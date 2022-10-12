Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією британського видання, ПСЖ не має наміру відпускати французького нападника взимку 2023 року, попри чутки, що сам Мбаппе вирішив залишити команду. Тому парижани вимагатимуть у потенційних покупців 300-350 млн євро.

Керівництво ПСЖ наполягає, що Мбаппе має відпрацювати свій контракт з парижанами, який він продовжив до 2025 року.

23-річний француз виступає за ПСЖ з 2018 року. До цього він грав за "Монако".

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв за паризький клуб 13 матчів та забив 12 голів.

За даними Transfermarkt, форвард ПСЖ наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.

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