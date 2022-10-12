У ПСЖ визначилися із сумою, яку хочуть отримати за найдорожчого футболіста світу, - The Telegraph
Французький футбольний клуб ПСЖ погодиться взимку відпустити форварда Кіліана Мбаппе за 300 - 350 млн євро
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією британського видання, ПСЖ не має наміру відпускати французького нападника взимку 2023 року, попри чутки, що сам Мбаппе вирішив залишити команду. Тому парижани вимагатимуть у потенційних покупців 300-350 млн євро.
Керівництво ПСЖ наполягає, що Мбаппе має відпрацювати свій контракт з парижанами, який він продовжив до 2025 року.
23-річний француз виступає за ПСЖ з 2018 року. До цього він грав за "Монако".
У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв за паризький клуб 13 матчів та забив 12 голів.
За даними Transfermarkt, форвард ПСЖ наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
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22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.
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