У ПСЖ затримки зі зарплатою. Мбаппе розчарований, - L'Equipe

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, на початку жовтня Мбаппе помітив, що зарплата за вересень досі не надійшла на його рахунок. Через день-два французький форвард отримав певну частину, однак борг досі повністю не погашений.

Оточення зіркового гравця вже запитало босів ПСЖ про причину затримки. Представники паризького клубу пояснюють борги з проблемами з ФФП (прим. - фінансовий фейр-плей).

У ПСЖ також скаржаться на неполадки з обліковими записами, але жодна з названих причин не задовольнила представників Кіліана Мбаппе, який заробляє 70 млн євро на рік.