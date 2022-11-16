У ПСЖ затримки зі зарплатою. Мбаппе розчарований, - L'Equipe
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе залишається розчарованим несвоєчасним зарахуванням заробітної плати
Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, на початку жовтня Мбаппе помітив, що зарплата за вересень досі не надійшла на його рахунок. Через день-два французький форвард отримав певну частину, однак борг досі повністю не погашений.
Оточення зіркового гравця вже запитало босів ПСЖ про причину затримки. Представники паризького клубу пояснюють борги з проблемами з ФФП (прим. - фінансовий фейр-плей).
У ПСЖ також скаржаться на неполадки з обліковими записами, але жодна з названих причин не задовольнила представників Кіліана Мбаппе, який заробляє 70 млн євро на рік.
Нову угоду з парижанами 23-річний Кіліан Мбаппе уклав у травні 2022 року. Її розраховано на два сезони з опцією продовження ще на рік.
У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 20 матчів, забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.
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22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.
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