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У Путіна є дві групи людей, з якими він в особливих стосунках, - Портников

29 жовтня, 2022 субота
22:58
Суспільство Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников зазначив, що так буває у мафіозній державі, у якій є недоторкані сім'ї, а для Путіна це сім'ї Собчака та Єльцина

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Путіна є дві групи людей, з якими він в особливих стосунках. Це дві сім'ї. Одна сім'я – це сім'я Анатолія Собчака, якого Путін особисто на якомусь таємному літаку вивозив до Франції, коли проти Собчака була кримінальна справа в Російській Федерації. Потім Анатолій Собчак повернувся до Росії, коли Путін вже став президентом, і якось загадково помер. Але у Путіна серйозні стосунки з цими людьми, не тільки з Ксенією Собчак, яка навіть його похресниця, а і з матір'ю Ксенії, Людмилою Нарусовою, до речі, яка є членом Ради Федерації", - зазначив журналіст.

Віталій Портников зауважив, що інша сім'я – це сім'я Єльциних, до якої Путін приходить з квітами вітати з якимись ювілеями чи днями народженнями, і вони розмовляють з ним так, як ніхто з Путіним не розмовляє. І про цих людей ми теж нічого не знаємо, де вони та що роблять, але ці люди почувають себе безпечно. І так буває у мафіозній державі, у якій є якісь недоторкані сім'ї.

Портников дав коментар щодо від'їзду Ксенії Собчак з Росії: "Я розумію, що Ксенія посварилася з Тіною Канделакі, ще однією фіфою та мерзотницею. І ця Канделакі, яка займається якимось шантажем у соцмережах, вирішила, що Собчак намагається у неї перехопити бізнес, тому використала іншого мафіозі, Сергія Чемезова. І вони пішли у наступ на Ксенію. Але коли це доходить до царя, то він це зупиняє та гальмує такі випади. Тому Собчак буде обережною та буде знати, де її кордон. Якщо виявиться, що вона зараз піде далі, але я так не думаю, то виявиться, що цар не справжній. Значить, щось там повернулося інакше, ніж ми собі уявляємо. І ці сім'ї не те щоб вже не відчувають забезпечення безпеки Путіним, а вони не відчувають, що він там може довго протриматися, і перестають зважати на його гарантії або він не може більше їм їх дати. Це серйозні зміни, але поки їх немає."

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Віталій Портников
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