У Путіна не має і не було плану Б, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, ексрадник Держсекретаря США, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що кремлівська еліта починає розуміти - Путін навіки закопує російську економіку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Можна лише здогадуватися, який менталітет панує всередині Кремля. Є люди, які розчаровані та стурбовані відсутністю у Путіна плану Б. Його не було і тоді, коли провалився бліцкриг захоплення Києва, немає і зараз, коли європейці готуються захистити себе від російського енергетичного шантажу", - зауважив Брайза.
Дипломат також додав, якщо Путіна усунуть, то його система залишиться.
"Прийде хтось інший, але той, хто є частиною нинішньої системи, якщо не станеться щось абсолютно непередбачуване. Наприклад, національне повстання російського народу. Тоді рухне вся машина, репресивні сили, які тримають Навального та інших опозиційних діячів у в’язницях. Це призвело б до повного розвалу путінської системи. На жаль, нині немає жодних передвісників цього. Тому його треба зупиняти на полі бою", - підсумував Брайза.
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