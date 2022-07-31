Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можна лише здогадуватися, який менталітет панує всередині Кремля. Є люди, які розчаровані та стурбовані відсутністю у Путіна плану Б. Його не було і тоді, коли провалився бліцкриг захоплення Києва, немає і зараз, коли європейці готуються захистити себе від російського енергетичного шантажу", - зауважив Брайза.

Дипломат також додав, якщо Путіна усунуть, то його система залишиться.

"Прийде хтось інший, але той, хто є частиною нинішньої системи, якщо не станеться щось абсолютно непередбачуване. Наприклад, національне повстання російського народу. Тоді рухне вся машина, репресивні сили, які тримають Навального та інших опозиційних діячів у в’язницях. Це призвело б до повного розвалу путінської системи. На жаль, нині немає жодних передвісників цього. Тому його треба зупиняти на полі бою", - підсумував Брайза.

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