Про це повідомляє PAP.

За його словами, наразі в інтересах Володимира Путіна, щоб західний світ займався іншими проблемами, а суспільство втомилося від війни в Україні.

"В інтересах Володимира Путіна заспокоїти резонанс навколо цієї війни, щоб він міг продовжувати реалізовувати своï злi, ревізіоністські плани", - сказав Пшидач.

Він пообіцяв не дозволити Заходу послабити увагу до війни в Україні.

"Зрозуміло, що з кожним наступним тижнем i місяцем певні речі будуть ставати звичними для громадськості, на жаль, і війна - чим далі від украïнських кордонів, тим більше. Але ми активно працюємо над тим, щоб політики та дипломати не допустили цього та повідомляли суспільству про те, що відбувається в Україні. Ми повинні активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває. Там щодня гинуть люди, щодня гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", - наголосив Пшидач.

Він також підкреслив, що нинішні санкції проти Росії не є достатньо потужними.

"Шість пакетів санкцій дійсно б'ють по російській економіці, але цього недостатньо. Потрібні додаткові санкції, вони доцільні, ми над ними працюємо. Сподіваюся, що вони також будуть прийняті на рівні G7 - не лише країнами ЄС, але й іншими євроатлантичними партнерами - США та Японією", - висловив сподівання Пшидач.

15 червня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні.

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