У Путіна немає алергії на кров: зовнішньополітична агресія – єдиний спосіб утримати владу в Росії, – Каспаров
Російський опозиційний політик, шахіст Гаррі Каспаров вважає, що зовнішньополітична агресія є єдиним способом Володимира Путіна втримати владу в Росії
Таку думку шахіст висловив у програмі у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.
“Потрібно розуміти, що для Путіна немає жодних географічних кордонів і моральних меж. Якщо він вважає, що це вигідно і це може зійти з рук, агресор може зробити все, що завгодно. Ми прекрасно знаємо, в Путіна немає алергії на кров. Ця повʼязана з Путіним трагічна історії Росії сягає кінця 1990-х років: Друга російсько-чеченська війна, підриви будинків, численні вбивства опозиційних російських активістів. І звичайно ж, зовнішньополітична агресія: напад на Грузію, анексія Криму та агресія на Сході України”, – зазначив Каспаров.
Політик додав, що всі розмови на Заході, що президент країни-агресора Росії не наважиться на повномасштабну війну проти України, бо йому це не вигідно, – не мають жодного сенсу. Адже диктатор ніколи не питає “чому?”. Питання, яке ставить диктатор – “чом би й ні?”.
“Якщо це сходить з рук, якщо ціна, яку доведеться заплатити, прийнятна, то жодних обмежень для агресивних дій не існує. Так само очевидно, що зовнішньополітична агресія стає для Путіна, фактично, єдиним способом підтримки легітимності в Росії. Ситуація погіршується, економіка в катастрофічному стані, пандемія COVID-19 продемонструвала повний розпад системи охорони здоровʼя та соціальної підтримки громадян. На фоні цього продовжується обкрадання країни, збагачення путінських олігархів, тому агресія для пропагандистської машини Путіна є головним способом підтримки легітимності”, – зауважив Гаррі Каспаров.
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