У ПВК Вагнера набирають злочинців, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка
Українська розвідка повідомляє, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.
Зазначається, що таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках, червоними - хворих на ВІЛ, та білими - хворих на гепатит.
За даними розвідки, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК Вагнера було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Це викликає невдоволення серед здорових окупантів. Розвідка розповідає, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з цими захворюваннями.
Також повідомляється, що в Україні вже виявлено полонених бойовиків з такими хворобами, що підтверджує інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК Вагнера.
- Американський Інститут вивчення війни розповів, що бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.
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