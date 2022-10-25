У ПВК Вагнера набирають злочинців, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Зазначається, що таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках, червоними - хворих на ВІЛ, та білими - хворих на гепатит.

За даними розвідки, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК Вагнера було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Це викликає невдоволення серед здорових окупантів. Розвідка розповідає, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з цими захворюваннями.

Також повідомляється, що в Україні вже виявлено полонених бойовиків з такими хворобами, що підтверджує інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК Вагнера.

Американський Інститут вивчення війни розповів, що бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.

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