У Раді 1 липня розглянуть закон про олігархів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 1 липня позачергового засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, де будуть розглядати ряд законопроєктів
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16:00 1 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
До порядку денного внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№ 5551).
До порядку денного включили, зокрема, проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) під номером 5599, проєкт Закону про корінні народи України (№5506). Наразі він перебуває на розгляді в профільному комітеті.
Окрім того, нардепи розглянуть проєкти законів про щодо містобудування та скасування вільної економічної зони "Крим".
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