У Раді 1 липня розглянуть закон про олігархів

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16:00 1 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні.



До порядку денного внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№ 5551).

До порядку денного включили, зокрема, проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) під номером 5599, проєкт Закону про корінні народи України (№5506). Наразі він перебуває на розгляді в профільному комітеті.

Окрім того, нардепи розглянуть проєкти законів про щодо містобудування та скасування вільної економічної зони "Крим".





