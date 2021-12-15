У Раді не знайдеться необхідна кількість голосів на підтримку законопроєкту про столицю, - екснардепка Заружко
Колишня народна депутатка Валерія Заружко прогнозує, що Верховна Рада не проголосує за законопроєкт про столицю
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Ми бачимо приклад дуже серйозної політичної боротьби. Ми розуміємо, що пан Кличко є політичним опонентом влади. Саме тому, влада намагається його позбавитись, тому що це знижує ризики. Щодо голосів за цей законопроєкт, наскільки я знаю, у парламенті їх знайти не вдалося. Вони намагаються, в процесі, але навряд чи це відбудеться", - сказала Заружко.
На її думку, у міського голови Києва Віталія Кличка є важелі впливу у парламенті.
"Певні люди, які відстоюють його інтереси. Я не вірю в те, що цей сценарій відбудеться. Те, що намагаються зробити, і той спосіб, яким влада намагається проштовхнути цей законопроєкт - це серйозна історія, в яку вони не можуть зайти. Потрібно було б показати нормальну комунікацію з суспільством і з депутатами. Саме тому і голоси не знайдуться", - заявила екснардепка.
- Нагадаємо, 3 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про столицю №2143-3 за основу в першому читанні.
- Верховній Раді рекомендують прийняти закон "Про столицю", який розділяє повноваження мера і голови Київської міської держадміністрації.
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