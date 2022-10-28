У Раді пропонують позбавити мандатів нардепа від ОПЗЖ Рабіновича та "слугу" Васильковського
Раді пропонують позбавити мандатів двох народних депутатів у зв’язку з припиненням громадянства України
Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради України.
Йдеться про Вадима Рабіновича, обраного від уже забороненої "ОПЗЖ" та Ігоря Васильковського ("Слуга Народу").
Згідно з зареєстрованими постановами, парламенту пропонують відібрати мандат у цих депутатів "у зв'язку із припиненням громадянства України".
- Нагадаємо, ще у середині жовтня народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до керівництва парламенту з проханням позбавити мандатів цих двох нардепів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе