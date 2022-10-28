Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про Вадима Рабіновича, обраного від уже забороненої "ОПЗЖ" та Ігоря Васильковського ("Слуга Народу").

Згідно з зареєстрованими постановами, парламенту пропонують відібрати мандат у цих депутатів "у зв'язку із припиненням громадянства України".

Нагадаємо, ще у середині жовтня народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до керівництва парламенту з проханням позбавити мандатів цих двох нардепів.

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