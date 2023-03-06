У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати свято згідно з практикою ООН
Народні депутати пропонують залишити 8 березня вихідним днем, але перейменувати свято згідно з практикою ООН на Міжнародний день захисту прав жінок
Про це повідомила у Facebook народна депутатка від "Слуги Народу", одна з авторів законопроєкту Марина Бардіна.
"Ми зареєстрували законопроєкт, яким пропонуємо перейменувати свято за практикою ООН на Міжнародний день захисту прав жінок і залишити його вихідним", - написала Бардіна.
Вона нагадала, що 62% учасників опитування в Дії висловились за збереження 8 березня вихідним днем.
Як випливає з порівняльної таблиці до законопроєкту, скан якої народна обраниця оприлюднила на своїй сторінці, пропонується зробити вихідним днем 8 травня - День пам'яті та примирення, а 9 травня виключити з переліку святкових і неробочих днів.
- 28 лютого у застосунку Дія запустили опитування, аби дізнатись думку українців щодо 8 березня, адже в більшості країн це – звичайний робочий день, а в Україні – вихідний.
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