Про це повідомила у Facebook народна депутатка від "Слуги Народу", одна з авторів законопроєкту Марина Бардіна.

"Ми зареєстрували законопроєкт, яким пропонуємо перейменувати свято за практикою ООН на Міжнародний день захисту прав жінок і залишити його вихідним", - написала Бардіна.

Вона нагадала, що 62% учасників опитування в Дії висловились за збереження 8 березня вихідним днем.

Як випливає з порівняльної таблиці до законопроєкту, скан якої народна обраниця оприлюднила на своїй сторінці, пропонується зробити вихідним днем 8 травня - День пам'яті та примирення, а 9 травня виключити з переліку святкових і неробочих днів.