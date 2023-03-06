Українці проголосували, аби залишити 8 березня вихідним

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним - 1 325 327 голосів.

Ще 703 347 громадян вважають, що "цей день має бути робочим" та 110 164 не змогли визначитися.

Міністр цифрової трансформації України наголосив, що кількість українців, які взяли участь в опитуванні наразі є рекордною для Дії.

"Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця", - пише Федоров.