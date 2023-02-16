У Раді розповіли, коли підвищать зарплати педпрацівникам
Зарплати педагогічним працівникам в Україні підвищать після завершення війни з Росією. Наразі всі доходи бюджету йдуть на Збройні Сили
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Нардеп зазначив, що підняття зарплат педагогам було заплановано в перший рік COVID-19, але тоді більш доцільним було підняти зарплати медикам, аби вони не виїжджали за кордон у розпал пандемії.
"Тому була необхідність медикам терміново підняти зарплати, і домовитися, що наступного року, щонайменше до такого ж рівня, піднімаємо зарплати педагогам. Та, на жаль, сталася повномасштабна війна, яка знищила всі плани", - зауважив Бабак.
"Але це буде перше, що буде зроблено після війни – підняття зарплати педагогам", - додав він.
За його словами, наразі всі доходи бюджету йдуть на Збройні Сили України.
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