У Раді розповіли, коли підвищать зарплати педпрацівникам

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Нардеп зазначив, що підняття зарплат педагогам було заплановано в перший рік COVID-19, але тоді більш доцільним було підняти зарплати медикам, аби вони не виїжджали за кордон у розпал пандемії.

"Тому була необхідність медикам терміново підняти зарплати, і домовитися, що наступного року, щонайменше до такого ж рівня, піднімаємо зарплати педагогам. Та, на жаль, сталася повномасштабна війна, яка знищила всі плани", - зауважив Бабак.

"Але це буде перше, що буде зроблено після війни – підняття зарплати педагогам", - додав він.

За його словами, наразі всі доходи бюджету йдуть на Збройні Сили України.