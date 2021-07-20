У Раді створили нове міжфракційне об'єднання: до складу увійшли 283 нардепи

Про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Еспресо.TV.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев‘ятого скликання міжфракційного депутатського об‘єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", – заявив Стефанчук.

За його словами, він є співголовою МФО. Також співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").

Він додав, що "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати.

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