У Раді створять робочу групу з вдосконалення парламентського регламенту, - Стефанчук

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, 15 листопада.



У парламенті створять Робочу групу з удосконалення положень регламенту Верховної Ради України на чолі з першим віцеспікером парламенту Олександром Корнієнком.



“Разом маємо пропрацювати регламент, який повинен стати системою процедур, де кожна функція Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами, а положення регламенту мають бути передумовою щодо трансформації парламенту загалом”, - зазначив Стефанчук.



Також Стефанчук розповів, що наступного пленарного тижня (30 листопада - 3 грудня) Верховна Рада України може розглянути Державний бюджет на 2022 рік.



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