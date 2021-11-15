У Раді створять робочу групу з вдосконалення парламентського регламенту, - Стефанчук
Цього тижня у парламенті створять робочу групу з удосконалення положень регламенту Верховної Ради України. Її очолить перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко
Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, 15 листопада.
У парламенті створять Робочу групу з удосконалення положень регламенту Верховної Ради України на чолі з першим віцеспікером парламенту Олександром Корнієнком.
“Разом маємо пропрацювати регламент, який повинен стати системою процедур, де кожна функція Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами, а положення регламенту мають бути передумовою щодо трансформації парламенту загалом”, - зазначив Стефанчук.
Також Стефанчук розповів, що наступного пленарного тижня (30 листопада - 3 грудня) Верховна Рада України може розглянути Державний бюджет на 2022 рік.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 29.88Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе