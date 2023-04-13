У Раді відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства до норм ЄС
У Верховній Раді почне роботу офіс, основним завданням якого буде адаптація українського законодавства до положень права Євросоюзу
Про це у фейсбуці написав спікер ВР Руслан Стефанчук.
Він підписав розпорядження, яке унормовує діяльність Офісу в стінах Верховної Ради.
"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості прийнятим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - каже Стефанчук.
Серед основних завдань Офісу - експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроєктів.
Офіс фінансуватимуть коштом міжнародної технічної допомоги.
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