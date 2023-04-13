Про це у фейсбуці написав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він підписав розпорядження, яке унормовує діяльність Офісу в стінах Верховної Ради.

"Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості прийнятим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС", - каже Стефанчук.

Серед основних завдань Офісу - експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроєктів.

Офіс фінансуватимуть коштом міжнародної технічної допомоги.