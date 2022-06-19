Про це повідомило МВС у телеграмі.

Під час проведення аеророзвідки військові помітили, як в одну з будівель неподалік російських позицій заїхала ворожа техніка.

"Наша артилерія навелася і снайперськи відпрацювала. В результаті удару БМП противника була знищена", - наголосили в міністерстві.