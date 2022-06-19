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Головна війна з Росією У районі Сєверодонецька нацгвардійці знищили російську БМП

У районі Сєверодонецька нацгвардійці знищили російську БМП

19 червня, 2022 неділя
14:43
війна з Росією Бердянськ

Біля Сєверодонецька на Луганщині Нацгвардія знищила з артилерії російську БМП

Про це повідомило МВС у телеграмі.

Під час проведення аеророзвідки військові помітили, як в одну з будівель неподалік російських позицій заїхала ворожа техніка.

"Наша артилерія навелася і снайперськи відпрацювала. В результаті удару БМП противника була знищена", - наголосили в міністерстві.

  • 18 червня ЗСУ спільно з Нацгвардією знищили три російські багатоцільові тягачі на Харківщині
 

 

Луганська область
Сєверодонецьк
БМП
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