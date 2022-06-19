У районі Сєверодонецька нацгвардійці знищили російську БМП
Біля Сєверодонецька на Луганщині Нацгвардія знищила з артилерії російську БМП
Про це повідомило МВС у телеграмі.
Під час проведення аеророзвідки військові помітили, як в одну з будівель неподалік російських позицій заїхала ворожа техніка.
"Наша артилерія навелася і снайперськи відпрацювала. В результаті удару БМП противника була знищена", - наголосили в міністерстві.
- 18 червня ЗСУ спільно з Нацгвардією знищили три російські багатоцільові тягачі на Харківщині
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе