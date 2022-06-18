Про це інформує Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Окрім техніки наші захисники ліквідували особовий склад російських загарбників: "Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України. Вони уразили три багатоцільові тягачі легкоброньовані, один вивели з ладу і покришили живу силу загарбників".

"Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил України. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат", – повідомив командир підрозділу аеророзвідки гвардійців.

У відомстві запросили вступати до лав НГУ, ЗСУ або ТрО.



18 червня українські військові знищили з британських гаубиць російські бойові машини й танк разом з екіпажами.

Гірські штурмовики ЗСУ показали, як знищують бронетехніку РФ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

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