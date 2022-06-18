ЗСУ спільно із НГУ знищили три багатоцільові тягачі рашистів на Харківщині
Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку, артилеристи Збройних сил України знищили три багатоцільові легкоброньовані тягачі та ще один вивели з ладу
Про це інформує Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Окрім техніки наші захисники ліквідували особовий склад російських загарбників: "Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України. Вони уразили три багатоцільові тягачі легкоброньовані, один вивели з ладу і покришили живу силу загарбників".
"Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил України. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат", – повідомив командир підрозділу аеророзвідки гвардійців.
У відомстві запросили вступати до лав НГУ, ЗСУ або ТрО.
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