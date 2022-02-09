У разі нападу Путіна на Київ необхідно негайно атакувати Москву, - Валенса
Президент Польщі 1990 - 1995 років Лех Валенса заявив, що весь світ має запобігти новому вторгненну РФ в Україну й у разі нападу президента Росії Володимира Путіна на Київ - атакувати Москву
Про це він розповів виданню Rzeczpospolita.
"Я дуже поважав Путіна і підтримував його - казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко", - зазначив Лех Валенса.
Також польський президент 1990 - 1995 років наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна.
За його словами, Європа не має відступати, оскільки кожна наступна російська атака буде ще гіршою.
На питання, що буде з інтересами Німеччини та Франції, пов'язаними з РФ, Лех Валенса заявив, що в разі нападу Росії на Україну вони будуть знищені.
"Польща має робити все, навіть набирати волонтерів. Бо тут наш спільний інтерес – ні кроку назад. Ми повинні пожертвувати і покласти всі ресурси, які маємо, в Україні", - відповів він на запитання, чи повинна Польща надати Україні військову допомогу.
- Нагадаємо, у 2018 році Лех Валенса закликав не сваритися з Росією й назвав президента РФ Володимира Путіна "мудрою людиною".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе