У разі нападу Путіна на Київ необхідно негайно атакувати Москву, - Валенса

Про це він розповів виданню Rzeczpospolita.



"Я дуже поважав Путіна і підтримував його - казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко", - зазначив Лех Валенса.



Також польський президент 1990 - 1995 років наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна.



За його словами, Європа не має відступати, оскільки кожна наступна російська атака буде ще гіршою.



На питання, що буде з інтересами Німеччини та Франції, пов'язаними з РФ, Лех Валенса заявив, що в разі нападу Росії на Україну вони будуть знищені.



"Польща має робити все, навіть набирати волонтерів. Бо тут наш спільний інтерес – ні кроку назад. Ми повинні пожертвувати і покласти всі ресурси, які маємо, в Україні", - відповів він на запитання, чи повинна Польща надати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, у 2018 році Лех Валенса закликав не сваритися з Росією й назвав президента РФ Володимира Путіна "мудрою людиною".

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