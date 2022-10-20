"У разі обрання Джонсона, допомогу Україні посилять": експерт-міжнародник Брайлян назвав головних кандидатів у прем'єри Британії
Єгор Брайлян, історик-британіст та міжнародний оглядач, зауважив, що зараз головними кандидатами на посаду прем'єр-міністра Великої Британії є колишній міністр фінансів Ріші Сунак, безумовно, Борис Джонсон, а також Бен Воллес, міністр оборони
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Шкода, що так вийшло з прем'єрством Ліз Трасс, яка була прем'єр-міністром Великої Британії всього півтора місяця. І зараз головними кандидатами на цю посаду є колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак, безумовно Борис Джонсон і я б не виключав Бена Воллеса, міністра оборони Великої Британії, який напередодні літав до Вашингтона, де зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном", - зазначив експерт-міжнародник.
За словами Брайляна, на Заході розглядають різні сценарії розвитку подій, в тому числі - можливе застосування режимом Путіна ядерної зброї.
Брайлян підкреслив: "Для України переобрання Джонсона або обрання Бена Воллеса - це будуть гарними новинами. У Бориса Джонсона однозначно є перспективи повернення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Крім того, у вересні Джонсон очолив групу підтримки Великої Британії Україні й, у разі переобрання на посаду, допомога тільки посилиться".
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