Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Шкода, що так вийшло з прем'єрством Ліз Трасс, яка була прем'єр-міністром Великої Британії всього півтора місяця. І зараз головними кандидатами на цю посаду є колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак, безумовно Борис Джонсон і я б не виключав Бена Воллеса, міністра оборони Великої Британії, який напередодні літав до Вашингтона, де зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном", - зазначив експерт-міжнародник.



За словами Брайляна, на Заході розглядають різні сценарії розвитку подій, в тому числі - можливе застосування режимом Путіна ядерної зброї.



Брайлян підкреслив: "Для України переобрання Джонсона або обрання Бена Воллеса - це будуть гарними новинами. У Бориса Джонсона однозначно є перспективи повернення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Крім того, у вересні Джонсон очолив групу підтримки Великої Британії Україні й, у разі переобрання на посаду, допомога тільки посилиться".

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