У разі введення локдауну в Україні COVID-сертифікат може стати "перепусткою", - МОЗ

Про це в інтерв’ю “Українській правді” повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



"Головний бенефіт вакцинованих людей у тому, що вони захищені. З іншого боку ми розуміємо й бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалась в інших державах і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна, – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифікату. Він має стати умовною перепусткою", - розповів він.



Кузін зазначив, що зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки.



“Ми будемо це обдумувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР чи антиген-тест”, - сказав Кузін.

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