У реєстрі зрадників опинилися 73 політики, 13 журналістів та суддя

Як повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, із представників медіасфери до реєстру внесені: Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу до цього списку "Рух Чесно" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи.



Наразі, у реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

ГО "Рух Чесно" продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням.

17 березня Рух Чесно запустив Реєстр Zрадників, у якому будуть списки політиків (депутати місцевих рад, члени виконавчих органів влади, голови ОДА та РДА), які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму, формували підконтрольні РФ "органи влади".

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