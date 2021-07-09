У регуляторі ЄС заявили про можливий зв'язок запалення серця з деякими вакцинами проти COVID-19

Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.

Комітет регулятора з безпеки заявив, що серцеві захворювання (міокардит і перикадит) повинні бути зазначені як можливі побічні ефекти у вакцин Pfizer і Moderna.

За даними агентства, такі випадки виникали протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози у молодих чоловіків.

У комітеті рекомендують людям з хворобою Кларксона, яка вражає капіляри крові, не вакцинуватися вакциною Johnson & Johnson.



