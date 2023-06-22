Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що вибух стався через витік скрапленого газу в приміщенні ресторану-барбекю на одній з людних вулиць.

У четвер, 22 червня, рятувальну операцію завершили. Наразі відомо, що, попри зусилля рятувальників, 31 людина загинула. Ще сімох людей вдалося врятувати, вони отримують медичну допомогу, один з постраждалих перебуває у критичному стані.

Фото: Reuters