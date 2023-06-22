У ресторані-барбекю в Китаї стався вибух, 31 людина загинула
На півночі Китаю в місті Їньчуань, столиці Нінся-Хуейського автономного району, ввечері 21 червня стався вибух у ресторані-барбекю, відомо про 31 загиблого
Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що вибух стався через витік скрапленого газу в приміщенні ресторану-барбекю на одній з людних вулиць.
У четвер, 22 червня, рятувальну операцію завершили. Наразі відомо, що, попри зусилля рятувальників, 31 людина загинула. Ще сімох людей вдалося врятувати, вони отримують медичну допомогу, один з постраждалих перебуває у критичному стані.
Фото: Reuters
- 22 червня у центрі Парижа стався потужний вибух через витік газу. Відомо про щонайменше 37 поранених людей.
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