У результаті авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів, 15 поранено, - Київська ОДА

Про це повідомляє Київська обладержадміністрація у Facebook.



"На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - заявив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.



Він зазначив, що остаточна кількість жертв серед мирного населення в області уточнюється. Загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована.



У Київській області залишаються складними напрямки Буча - Гостомель - Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.



На в’їзді до Вишгорода сили Національної гвардії України, Національної поліції та Територіальної оборони мужньо відбивають наступ російського окупанта.



На Бориспільському напрямку - спокійно, жодних бойових дій там не ведеться.

