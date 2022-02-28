У результаті окупаційного ракетного удару у Василькові та Білій Церкві зруйновано гуртожитки
Російські війська нанесли ракетні удари по Білій Церкві та Василькову. Зруйновано два гуртожитки
Про це передає ДСНС.
Станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння.
Підрозділом ДСНС (2 од. техніки) деблоковано 2 особи, попередньо під завалами знаходиться ще 1 особа. Роботи тривають.
У м. Васильків було зруйновано 5 поверховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 м кв.
Станом на 21:00 рятувальні роботи у м. Біла Церква у зруйнованому гуртожитку завершено. Врятовано 2 особи.
У м. Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
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