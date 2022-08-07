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У РФ більше не доступні Patreon та Grammarly

7 серпня, 2022 неділя
13:53
Технології Росія

Доступ до фінансового сайту Patreon і сервісу вивчення англійської граматики Grammarly в Росії обмежив Роскомнагляд

Про це повідомила пресслужба Роскомнагляду.

Зазначається, що Генпрокуратура РФ заблокувала доступ до заяви редакції DOXA, викладеної на Patreon ще 25 лютого. У ньому журналісти виступили проти проведення "спеціальної військової операції" на території України. Оскільки блокування здійснюється за HTTPS (схема URI, що ідентична схемі, яка зазвичай використовується для доступу до сайтів), тепер недоступний весь сайт.

Відомо, що на підставі того ж, що й у Patreon рішення, блокується ще 102 сайти, у тому числі "Аргументи та факти в Україні", посилання на Archivach, "Європейську правду", Site.ua, Sport.ua та інші інтернет-ресурси.

З Grammarly блокується ще 17 сайтів, багато - по "масці" (з усіма доменами та піддоменами).

  • 4 червня Роскомнагляд заблокував ініціативу United24 та низку ЗМІ. Серед них - Ґрати, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine. Серед заблокованих сайтів також дзеркала проєктів Радіо Свобода та видання Слідство.інфо і сайти каналів "НТА" та 2+2.

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