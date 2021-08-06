У РФ брату опозиціонера Олексія Навального дали рік умовно за нібито "порушення санітарних норм" на мітингу
Суд запретив Олегу Навальному виїжджати з дому з 22:00 до 6:00, відвідувати масові заходи та покидати Москву та область
Про це пишуть російські ЗМІ.
Преображенський районний суд Москви засудив Олега Навального, брата ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, до року позбавлення волі умовно за так званим санітарному справі, повідомили РБК в прес-службі суду.
Олега Навального визнали винним в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 КК) на неузгоджених акціях протесту, які пройшли в Москві в січні на підтримку його брата.
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Прокурор раніше клопотав призначити Олегу Навальному рік умовно, але з випробувальним терміном у три роки.
- Нагадаємо, нещодавно голова російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що отруйні речовини були додані в біоматеріали опозиціонера Олексія Навального не в Росії та звинуватив у замаху на політика спецслужби Заходу
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