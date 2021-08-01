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Головна Світ В Кремлі в отруєнні Навального звинувачують спецслужби Заходу

В Кремлі в отруєнні Навального звинувачують спецслужби Заходу

1 серпня, 2021 неділя
21:57
Світ

Голова російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР РФ) Сергій Наришкін заявив, що отруйні речовини були додані в біоматеріали опозиціонера Олексія Навального не в Росії

Про це він сказав в пропагандистській телепрограмі "Соловйов Live" на федеральному каналі "Росія-1", інформує Еспресо.TV.

"Тут важко казати про те, чи був він дійсно отруєний потім вже, після того, як він сів на борт літака. Але якщо дійсно якісь маркери були виявлені, то більш реальне припущення про те, що щось, якісь речовини, були внесені в його біологічний матеріал", - ззаначив Наришкін.

За його відомостями, коли Навального перевозили до Німеччини, в його аналізах нібито не було свідчень наявності отруйних речовин, що "підтверджують висновки фахівців".

Наришкін додав, що СЗР "частково знає правду" про ситуацію з отруєнням Навального.

Як він заявив, за рік до подій з отруєнням опозиціонера Москва отримала дані, що в одній з європейських країн на нараді зі спецслужбами обговорювалося питання про підтримку протестного руху в Росії за допомогою "сакральної жертви".

"І краще, якби ця сакральна жертва була б з-поміж когось із лідерів протестного руху. Нічого не хочу сказати, але якісь паралелі провести можна", - підсумував Сергій Наришкін.


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розвідка
спецслужби
Сергій Наришкін
російська пропаганда
Олексій Навальний
отруєння Навального
Соловйов
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