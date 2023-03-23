Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що російські війська щомісяця зазнають втрат більше ніж 20 тисяч особового складу. Крім того, у них військові ще потрапляють у полон, також є підрозділи, що не бажають брати участь у бойових діях, знову ж таки є поранені та ротаційні потреби. Тому, на місяць росіянам потрібно мати компенсаційний ресурс у середньому - 50 тисяч", - пояснив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко зауважив, що зараз вони можуть мобілізувати 20 тисяч, яких ще треба відправити на полігон та надати якісь базові знання, а це певний період часу.

"Я більше ніж впевнений, що у РФ будуть вимушені оголошувати наступну більш масштабну мобілізацію, яка вже буде відкрита та репресивна, і ця потреба у них може виникнути у травні", - сказав Коваленко.