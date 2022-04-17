У РФ призупинили виробництво ЗРК, а працівників заводів відправляють у неоплачувану відпустку або на війну, - українська розвідка

Про це повідомило ГУР Міноборони.



"Виробничі потужності "Ульяновського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинено. "УМЗ" - виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска")", - зауважили в розвідці.



Виробництво перебуває у критичному стані через використання великої кількості комплектувальних і електронних деталей для виготовлення військової продукції. Донедавна головним постачальник російського військово-промислового комплексу була Німеччина, однак після початку повномасштабної війни РФ проти України співпрацю припинили.



За словами співробітників, завод не може працювати власними силани, адже під час технологічного процесу не використовується "практично нічого російського".

Керівництво заводу шукає способи оминути санкції та налагодити постачання через треті країни, зокрема Казахстан. Однак виникає потреба платити за послуги країнам-посередникам, що призводить до значного подорожчання комплектувальних. Це не передбачено бюджетом, і немає змоги його збільшити.



"Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада - "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Пропонована зарплатня - 50 тис. рублів на місяць", - розповіли в ГУР Міноборони.



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