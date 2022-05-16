У РФ та Білорусі не покажуть Олімпіади у 2026 і 2028 роках

Про це йдеться в заяві МОК.

У лютому МОК опублікував список із країн, які запрошені до участі у тендері.

Після оновлення списку Росія та Білорусь були виключені з претендентів через порушення Олімпійського перемир’я.

"ЗМІ з цих країн виключені з тендерного процесу", - йдеться в повідомленні МОК.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Італії, а Ігри влітку 2028-го - у США.