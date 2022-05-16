У РФ та Білорусі не покажуть Олімпіади у 2026 і 2028 роках
Міжнародний олімпійський комітет не допустив мовників з Росії та Білорусі до участі у тендері на придбання прав на показ Олімпійських ігор 2026 та 2028 років
Про це йдеться в заяві МОК.
У лютому МОК опублікував список із країн, які запрошені до участі у тендері.
Після оновлення списку Росія та Білорусь були виключені з претендентів через порушення Олімпійського перемир’я.
"ЗМІ з цих країн виключені з тендерного процесу", - йдеться в повідомленні МОК.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Італії, а Ігри влітку 2028-го - у США.
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