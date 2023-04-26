У РФ ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду
Рада федерації Росії підтримала закон, який запроваджує довічне ув'язнення за державну зраду
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Згідно з цим законом запроваджується покарання аж до довічного за держзраду, а також поправки до нього, що вводять відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких не бере участі РФ.
"Стаття 57 "Довічне позбавлення волі" Кримінального кодексу Російської Федерації доповнюється новою підставою – скоєння особливо тяжких злочинів проти основ. конституційного ладу та безпеки держави – у разі скоєння яких може бути призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі ", - йдеться у висновку конституційного комітету верхньої палати російського парламенту.
Крім цього, законом посилюється кримінальна відповідальність за скоєння терактів – до 20 років позбавлення волі, за організацію терористичної спільноти та участь замість 5-10 років саджатимуть на 10-15 років.
Кримінальний кодекс РФ також пропонується доповнити новою статтею за якою за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких не бере участі Росія, передбачено термін позбавлення волі на строк до 5 років.
Після схвалення верхньою палатою Федеральних зборів, закон набуде чинності після того, як його підпише російських диктатор Володимир Путін.
- 18 квітня Держдума РФ ухвалила у третьому читанні поправки про довічне позбавлення волі за державну зраду.
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