Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з цим законом запроваджується покарання аж до довічного за держзраду, а також поправки до нього, що вводять відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких не бере участі РФ.

"Стаття 57 "Довічне позбавлення волі" Кримінального кодексу Російської Федерації доповнюється новою підставою – скоєння особливо тяжких злочинів проти основ. конституційного ладу та безпеки держави – у разі скоєння яких може бути призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі ", - йдеться у висновку конституційного комітету верхньої палати російського парламенту.

Крім цього, законом посилюється кримінальна відповідальність за скоєння терактів – до 20 років позбавлення волі, за організацію терористичної спільноти та участь замість 5-10 років саджатимуть на 10-15 років.

Кримінальний кодекс РФ також пропонується доповнити новою статтею за якою за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких не бере участі Росія, передбачено термін позбавлення волі на строк до 5 років.

Після схвалення верхньою палатою Федеральних зборів, закон набуде чинності після того, як його підпише російських диктатор Володимир Путін.