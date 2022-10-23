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Аналітика

У РФ вичерпується запас високоточних ракет. НАТО надає Україні розвідувальну інформацію. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
23 жовтня, 2022 неділя
21:17
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Висновки Міністерства оборони України про те, що в Росії вичерпується високоточне озброєння підтверджуються. Оскільки росіяни запускають ракети по території України відразу після їх виготовлення

Росія програє війну по всій лінії фронту

Росія зараз програє на всіх фронтах. Російське керівництво робить ставку на тактику ракетного терору проти України. Зокрема, завдає ракетних ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі України, намагаючись зламати стійкість нашого суспільства до опору. Вчора у Генштабі повідомили, що ворог запустив по території України 40 ракет та 16 іранських дронів-камікадзе. Нашими силами ППО було збито 20 ракет та 11 "шахідів". Це є дуже хорошим результатом роботи наших сил ППО. Проте Україна потребує набагато більше ЗРК для захисту від російських ракетних ударів.

Російська Федерація вичерпує запас високоточних ракет

По Києву росіяни запустили 5 крилатих ракет. Всі ці ракети були знищені силами ППО України. Агенція Defense Express отримала фото уламків однієї зі збитих ракет Х-101. На одному із фото чітко видно серійний номер ракети. Серійний номер дозволяє визначити на якому заводі було вироблено ракету, тип, дату вироблення, серію та порядковий номер. Ракета, яка 22 жовтня була збита під Києвом, була виготовлена у другому кварталі цього року. Тобто це була нова ракета.


Фото уламків збитої російської ракети Х-101 22 жовтня під містом Київ, джерело - Defence Express

Висновків тут два. По-перше, Росія продовжувала виготовлення ракет Х-101 у квітні та червні цього року. Думаю, що мова йде про малосерійне виготовлення даних ракет. Зокрема, кілька одиниць на місяць, з огляду на накопичені раніше компоненти до цих типів ракет. По-друге, за правилами військових, зазвичай спочатку використовується старіше озброєння, а потім — нове. Ракета Х-101, яка була виготовлена у другому кварталі 2022 року, говорить про те, що запуск ракет відбувається відразу після вироблення. Тобто, зробили й запустили відразу. Це підтверджує висновки Міністерства оборони України про те, що в Росії вичерпується високоточне озброєння. Тиждень тому міністр оборони Олексій Резніков повідомив дані про залишок ракет в Росії. На 12 жовтня в Росії залишалось понад 200 ракет типу Х-101 та Х-555. Тому ми розуміємо, що в Росії вичерпуються ракети. Проте навіть одна крилата ракета несе велику загрозу для цивільного населення та інфраструктури України.


Фото уламків збитої російської ракети Х-101 22 жовтня під містом Київ, джерело - Defence Express

НАТО та союзники надають Україні своєчасну розвідувальну інформацію про плани ворога

Ми отримуємо від наших союзників ЗРК та стабільну військову допомогу у вигляді високоточних озброєнь. Проте є ще один цікавий момент. Зокрема, НАТО та союзники надають Україні своєчасну розвідувальну інформацію про плани ворога. На перемогу України вже працюють літаки НАТО дальнього радіолокаційного виявлення. Це літаки АВАКС. Канадські журналісти з каналу CBS подали унікальний сюжет з борту такого літака. Ці літаки здійснюють вильоти з Німеччини та проводять постійні огляди повітряного простору поблизу України на діяльність понад 800 км. В сюжеті потрапило також завдання цього літака. Вони повинні були патрулювати повітряний простір на перетині кордонів Польщі, Білорусі та України. Ми скопіювали завдання з монітора на карту й отримали коло, де саме АВАКС бачить ворожі цілі. З Польщі цей літак може спостерігати за ситуацією в Україні на дуже великій території. Цей літак передає інформацію про ракети, літаки та повітряні цілі ворога безпосередньо до Збройних сил України.


Радіус дії системи дальнього радіолокаційного виявлення й управління АВАКС НАТО з повітряного простору Польщі

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Сергій Згурець
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Колонка Згурця
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