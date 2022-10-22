Про це мовиться у вечірньому інформаційному зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БПЛА іранського виробництва “Shahed-136”, - зазначається у повідомленні.

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Ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

"20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити", - додали у Генштабі.

Довідка

Згідно із оцінкою колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, протягом 22 жовтня без електрики лишилося 1,5 млн українських абонентів.

За словами ексміністра, на Хмельниччині залишилось без світла десь 650 тисяч, на Миколаївщині - 200 тисяч, на Черкащині - 250 тисяч абонентів.

"Підкреслюю, це був масований удар по підстанціях, по лініях електропередачі. І це агонія режиму Путіна, і це останнє, що вони можуть зробити", - наголосив Плачков.

Почалися масові відключення від живлення абонентів.

Як попереджають місцевs органи влади, у деяких випадках йтиметься про знеструмлення не на кілька годин, а на кілька діб (як, наприклад, у місті Ковелі Волинської області).

Директор EIR Center Олександр Харченко оцінює атаку росіян на елекроенергетику України, що триває останні два тижні, як "спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему". На його думку, метою Кремля є "повне вимкнення електрики в нашій країні".

На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ударами по критичній інфраструктурі України Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

У Польщі вже очікують на прибуття цієї зими до 800 тис. біженців з України.

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