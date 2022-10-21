Російська атака по інфраструктурі України є найбільшою в історії людства, її готували енергетики РФ, - директор EIR Center Харченко
Російські енергетики готували нещодавні удари по українській інфраструктурі. Повідомляється, що це найбільша інфраструктурна атака в історії людства
Про це інформує Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні", - заявив Харченко.
Директор EIR Center наголосив, що з часу Другої світової війни - це найбільша інфраструктурна атака, бо тоді не було такої інфраструктури.
"Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли", - додав Харченко.
- Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110,4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.
- В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
- 18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.
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