Про це інформує Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні", - заявив Харченко.

Директор EIR Center наголосив, що з часу Другої світової війни - це найбільша інфраструктурна атака, бо тоді не було такої інфраструктури.

"Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли", - додав Харченко.

Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110,4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.

В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

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