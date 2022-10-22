Житловий сектор Ковеля може на кілька діб лишитися світла, - мер

Про це сьогодні, 22 жовтня 2022 року, у себе на фейсбуці попередив ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла", - зазначив мер.

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"Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти - школи та дитсадки", - додав Чайка.

Також він попросив ковельчан не робити й не публікувати "фото з місця прильотів".

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При цьому Ігор Чайка поділився приємною новиною.

"У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик", - зазначив мер Ковеля.

"Життя іде. Нас не перемогти. Ми - впораємося. Хай би як важко не було. Сильні і найкращі - це ви і наші ЗСУ!", - підсумував міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Нагадаємо, на Волині вдень 22 жовтня російські загарбники двічі за добу обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури.

На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ударами по критичній інфраструктурі України Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

У Польщі вже очікують на прибуття цієї зими до 800 тис. біженців з України.

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