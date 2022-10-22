Житловий сектор Ковеля може на кілька діб лишитися світла, - мер
Багатоповерхові та приватні оселі міста Ковеля Волинської області можуть кілька днів провести без світла
Про це сьогодні, 22 жовтня 2022 року, у себе на фейсбуці попередив ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла", - зазначив мер.
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"Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти - школи та дитсадки", - додав Чайка.
Також він попросив ковельчан не робити й не публікувати "фото з місця прильотів".
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При цьому Ігор Чайка поділився приємною новиною.
"У нас під час повітряної тривоги в пологовому народився хлопчик", - зазначив мер Ковеля.
"Життя іде. Нас не перемогти. Ми - впораємося. Хай би як важко не було. Сильні і найкращі - це ви і наші ЗСУ!", - підсумував міський голова Ковеля Ігор Чайка.
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