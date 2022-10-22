"У війні право відповіді відіграє ключову роль": нардеп Княжицький про важливість ударів по електростанціях РФ
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що у відповідь на удари Росії по об'єктах інфраструктури України потрібно завдати ударів по російських електростанціях
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Україна може виробляти ракети великої дальності. Такі ж ракети ми можемо отримати від наших партнерів. Проте питання не в тому чи зможемо ми наважитись вдарити по російській території, а в тому, яку кількість таких ракет ми будемо мати і які в нас будуть системи захисту від пострілів у відповідь. Оскільки в такій ситуації важливу роль відіграють баланси", - пояснив Княжицький.
Народний депутат переконаний, що Україна повинна завдати дзеркальних ударів по енергетичній інфраструктурі РФ
"Очевидно, що Україна повинна завдавати ударів по території Російської Федерації. Росія завдає ракетних ударів по наших електростанціях, шкодячи нашій інфраструктурі. Ми повинні теж стріляти по їхніх електростанціях. Оскільки у війні право відповіді відіграє одну із ключових ролей. Якщо ти знаєш, що отримаєш таку ж відповідь, як ти наносиш своєму противнику, то починаєш задумуватись. Проте завдавати ударів по Росії потрібно лише тоді, коли ми будемо впевнені, що виграємо війну на їхній території", - додав він.
- 18 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій
- Росіяни 22 жовтня завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області. У Хмельницькому - проблеми зі зв'язком
- 22 жовтня у Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе