Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Україна може виробляти ракети великої дальності. Такі ж ракети ми можемо отримати від наших партнерів. Проте питання не в тому чи зможемо ми наважитись вдарити по російській території, а в тому, яку кількість таких ракет ми будемо мати і які в нас будуть системи захисту від пострілів у відповідь. Оскільки в такій ситуації важливу роль відіграють баланси", - пояснив Княжицький.

Народний депутат переконаний, що Україна повинна завдати дзеркальних ударів по енергетичній інфраструктурі РФ

"Очевидно, що Україна повинна завдавати ударів по території Російської Федерації. Росія завдає ракетних ударів по наших електростанціях, шкодячи нашій інфраструктурі. Ми повинні теж стріляти по їхніх електростанціях. Оскільки у війні право відповіді відіграє одну із ключових ролей. Якщо ти знаєш, що отримаєш таку ж відповідь, як ти наносиш своєму противнику, то починаєш задумуватись. Проте завдавати ударів по Росії потрібно лише тоді, коли ми будемо впевнені, що виграємо війну на їхній території", - додав він.

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