Від 10 жовтня в Україні через російські обстріли зруйновано 30% електростанцій
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій
Про це він написав у твіттері.
Також Зеленський зазначив, що після цього не залишилося місця для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
"Ще один вид російських терористичних атак: цільові енергетика та критична інфраструктура. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", - написав він.
- 10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу.
- 18 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, Житомира та Дніпра.
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