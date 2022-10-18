Про це він написав у твіттері.

Також Зеленський зазначив, що після цього не залишилося місця для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ще один вид російських терористичних атак: цільові енергетика та критична інфраструктура. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", - написав він.

10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу.

18 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, Житомира та Дніпра.