У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС
У Росії розпочали зйомки пропагандистського серіалу про окуповану ЗАЕС "Мирний атом". Грант на створення фільму надали у Путіна через "Президентський фонд культурних ініціатив"
Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Інформація про переможця конкурсу грантів розміщена на сайті російського президентського фонду культурних ініціатив, повідомляє представниця ІМІ у Запорізькій області, яка дослідила цю тему.
За даними сайту фонду, автори заявки планують зняти чотирисерійне "перше чесне високохудожнє оповідання у жанрі гостросюжетного детектива, у якому через можливості мови кіно розкривається особиста драма героя. Молодий учений, інженер-атомник, прямує до Запоріжжя та виконує завдання щодо відновлення атомної електростанції, відновлення та захисту мирного життя, стикається з підступністю диверсантів, обстрілами територій, протистоїть життєвим труднощам та перемагає”.
Зйомки почалися в листопаді і мають завершитися в червні 2024 року. На кіно фірма планує витратити майже мільйон доларів (86,4 млн рублів), з яких майже $560 тисяч виділяє фонд Путіна.
Фільм планують демонструвати в ефірах федеральних телеканалів, показувати та обговорювати в містах, пов'язаних з атомною енергетикою, освітніх закладах Росатому, у школах РФ, а також на окупованих територіях України.
ТОВ "Продюсерський центр Артмастерс" ("Артмастерс продакшен"), зареєстрований у Москві в 2021 році. Засновниками ТОВ є Микола Дубовий, який ще в 2008 році був призначений гендиректором ЗАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", і продюсерка Карина Авдалі.
У 2022 році, за даними російських реєстрів, компанія мала збитки на пів мільйона рублів. При цьому, за даними російського президентського фонду культурних ініціатив, за 2022-2023 рік вони отримали сукупно $1,87 млн (або 164,2 млн рублів) на різні патріотичні проєкти. Експертами в них, зокрема, виступали співаки-пропагандисти Ніколай Расторгуєв, Шаман, Хабіб, гурт "Иванушки Интернешнл".
- 19 листопада Центр національного спротиву повідомив, що росіяни намагаються подолати дефіцит "журналістів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Для цього загарбники створили "школу блогерів", щоб навчати місцевих пропаганди.
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