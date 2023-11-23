У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Інформація про переможця конкурсу грантів розміщена на сайті російського президентського фонду культурних ініціатив, повідомляє представниця ІМІ у Запорізькій області, яка дослідила цю тему.

За даними сайту фонду, автори заявки планують зняти чотирисерійне "перше чесне високохудожнє оповідання у жанрі гостросюжетного детектива, у якому через можливості мови кіно розкривається особиста драма героя. Молодий учений, інженер-атомник, прямує до Запоріжжя та виконує завдання щодо відновлення атомної електростанції, відновлення та захисту мирного життя, стикається з підступністю диверсантів, обстрілами територій, протистоїть життєвим труднощам та перемагає”.

Зйомки почалися в листопаді і мають завершитися в червні 2024 року. На кіно фірма планує витратити майже мільйон доларів (86,4 млн рублів), з яких майже $560 тисяч виділяє фонд Путіна.

Фільм планують демонструвати в ефірах федеральних телеканалів, показувати та обговорювати в містах, пов'язаних з атомною енергетикою, освітніх закладах Росатому, у школах РФ, а також на окупованих територіях України.

ТОВ "Продюсерський центр Артмастерс" ("Артмастерс продакшен"), зареєстрований у Москві в 2021 році. Засновниками ТОВ є Микола Дубовий, який ще в 2008 році був призначений гендиректором ЗАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", і продюсерка Карина Авдалі.

У 2022 році, за даними російських реєстрів, компанія мала збитки на пів мільйона рублів. При цьому, за даними російського президентського фонду культурних ініціатив, за 2022-2023 рік вони отримали сукупно $1,87 млн (або 164,2 млн рублів) на різні патріотичні проєкти. Експертами в них, зокрема, виступали співаки-пропагандисти Ніколай Расторгуєв, Шаман, Хабіб, гурт "Иванушки Интернешнл".