Про це інформує російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Сергієво-Посадський суд Московської області отримав клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо директора фірми, на складі якої в Сергієвому Посаді стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техдиректора компанії "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва арештували на два місяці.

"Слідство вважає, що причиною вибуху стало порушення техніки безпеки. Обвинувачений Сергій Чанкаєв заперечує факт порушень, які могли призвести до вибуху", - пише пропагандистське видання.

Згідно з матеріалами справи, оголошеними у суді, на складі ймовірно зберігалося близько 4 тонн пороху, переданих з оборонного заводу для утилізації.

Пропагандистське видання вказало, що за останніми даними по допомогу до лікарів після вибуху звернулося 84 особи. Ще восьмеро залишаються зниклими безвісти. Там додали, з посиланням на губернатора Московської області Андрія Воробйова, що вибух нібито спричинив пошкодження 440 квартир, 20 приватних будинків двох шкіл, коледжу та 184 авто.