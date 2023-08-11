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У РФ заарештували техдиректора компанії, на складі якої стався вибух 9 серпня

11 серпня, 2023 п'ятниця
22:11
Світ вибух на оптико-механічному заводі

У Росії на два місяці заарештували технічного директора піротехнічної компанії "Піро-Рос": на її складі у Сергієвому Посаді Московської області 9 серпня стався вибух

Про це інформує російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Сергієво-Посадський суд Московської області отримав клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо директора фірми, на складі якої в Сергієвому Посаді стався вибух", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що техдиректора компанії "Піро-Рос" Сергія Чанкаєва арештували на два місяці. 

"Слідство вважає, що причиною вибуху стало порушення техніки безпеки. Обвинувачений Сергій Чанкаєв заперечує факт порушень, які могли призвести до вибуху", - пише пропагандистське видання. 

Згідно з матеріалами справи, оголошеними у суді, на складі ймовірно зберігалося близько 4 тонн пороху, переданих з оборонного заводу для утилізації. 

Пропагандистське видання вказало, що за останніми даними по допомогу до лікарів після вибуху звернулося 84 особи. Ще восьмеро залишаються зниклими безвісти. Там додали, з посиланням на губернатора Московської області Андрія Воробйова, що вибух нібито спричинив пошкодження 440 квартир, 20 приватних будинків двох шкіл, коледжу та 184 авто.

  • У Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці 9 серпня пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Станом на вечір влада заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.
  • Пізніше стало відомо, що завод, де прогримів вибух, брав участь у розробці російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник". 
Кримінал
Росія
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