У РФ заблокували сайт Кримської правозахисної групи
Російські суди заблокували 28 посилань на сайт "Кримської правозахисної групи"
Про це повідомила організація "Роскомсвобода".
Через блокування посилань увесь сайт став недоступним.
Їх заблокували за "посягання на безпеку РФ" - через публікації про військовий призов в Криму.
Справи розглядалися окремо в судах окупованого Криму та Росії. Скарги подавали прокуратури військових частин.
Суд визнав фрази "окупована територія" і "призов на території Криму на військову службу в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право" такими, що порушують закони РФ.
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