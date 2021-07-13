У РФ заблокували сайт Кримської правозахисної групи

Про це повідомила організація "Роскомсвобода".



Через блокування посилань увесь сайт став недоступним.



Їх заблокували за "посягання на безпеку РФ" - через публікації про військовий призов в Криму.



Справи розглядалися окремо в судах окупованого Криму та Росії. Скарги подавали прокуратури військових частин.



Суд визнав фрази "окупована територія" і "призов на території Криму на військову службу в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право" такими, що порушують закони РФ.

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