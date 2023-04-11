У РФ заявили про дронову атаку на аеропорт Бєлгорода
БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм нібито впав "біля паркану" аеропорту імені Шухова в Бєлгороді й вибухнув
Про це у вівторок, 11 квітня, повідомили російські ЗМІ.
Безпілотник буцімто був літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм. Зазначається, що він упав біля паркану аеропорту імені Шухова і вибухнув.
"Жертв і постраждалих немає, аеропорт зараз не працює. Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту", – йдеться у повідомленні.
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