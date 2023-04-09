В Бєлгородській області РФ з'явились інструкції до евакуації

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Пам'ятки містять покрокову інструкцію для евакуації та інструкції зі збору "тривожної валізки". У пам'ятках також радять до одягу та речей прикріпити ярлики з іменами та контактними даними тих, хто евакуюватиметься у випадку необхідності.