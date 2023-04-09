В Бєлгородській області РФ з'явились інструкції до евакуації
У населених пунктах Бєлгородської області Росії з'явилися пам'ятки з порядком дій для евакуації та інструкцією, як збирати "тривожну валізку"
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Пам'ятки містять покрокову інструкцію для евакуації та інструкції зі збору "тривожної валізки". У пам'ятках також радять до одягу та речей прикріпити ярлики з іменами та контактними даними тих, хто евакуюватиметься у випадку необхідності.
- 8 квітня, селище Архангельське у Бєлгородській області потрапило під артилерійський обстріл. Влада регіону вказує, що ЗСУ обстріляли околиці, та заявляє про руйнування.
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